Luciana Salazar "deschavó" en qué programa de televisión sufrió un abuso

Luciana Salazar dio una larga entrevista a la revista Gente en la que -entre varios temas más frívolos- relató que sufrió un abuso sexual cuando tenía 22 años. Y que eso le pasó trabajando en televisión.

El periodista Sebastián Soldano le consultó si le seguía doliendo el intento de abuso que sufrió en sus comienzos, a lo que Luli corrigió de manera contundente: "Lo mío no fue un intento: ¡fue un abuso! Una situación horrible. Estábamos en camarines, y alguien (un compañero de elenco que no nombra) me tomó de los brazos, me puso contra la pared y quiso obligarme a besarlo".













"Fue desesperante, no sabía cómo sacármelo de encima. Me repetía: '¡Dale ¿no te gusto?' De los nervios me salió gritarle: '¡Estoy de novia, estoy de novia!' Yo tenía 22 años, y me sentí atrapada entre la repulsión y la necesidad de seguir trabajando. Busqué la ayuda de la productora del programa, con quien tenía más confianza, y solucionó la situación. Volví a trabajar con ese señor, ya sin problemas. Y me lo crucé muchas veces más a lo largo de los años".









¿Qué ocurrió ni bien salió publicada la nota? Muchos portales cayeron en el error de la misma publicación, que en otro tramo de la entrevista hacía referencia a su paso por Poné a Francella (Telefe) como en 2003. Pero lo correcto es decir que ese ciclo tuvo dos temporadas que fueron entre 2001 hasta diciembre de 2002.













Repasando sus trabajos de 2003 de destacan dos puntuales: su participación en la tira Costumbres argentinas (Telefe) y VideoMatch (2003 y 2004), donde se lució en el sketch llamado "In Fraganti", en el que era la protagonista de una cámara oculta donde cada semana le hacía pasar un mal momento a un señor anónimo, gracias a la complicidad de su esposa o pareja.









El problema radica en que una vez que los portales subieron la noticia con el título Luciana Salazar denuncia que fue abusada en Poné a Francella, la propia Luli se encargó de aclarar... ¡Y sin intención, embarró la cancha!













"A todos los portales que se están haciendo eco de una información incorrecta, sobre un abuso que sufrí años atrás. Jamás dije que fue en Pone a Francella por que no es cierto!! Por favor no lo sigan difundiendo, por que no es verdad. Gracias", escribió.









Pero en otro tuit, y para dejar bien en claro que no pasó en ese ciclo, sumó un dato más en el que -sin quererlo- daría luz verde para deducir dónde le ocurrió. "No fue en una ficción! Ya también se lo corregí a otro portal".









Entonces, si se toma en cuenta que en 2003, cuando Luciana tenía 22 años, trabajó en la ficción Costumbres argentinas y en el ciclo de humor VideoMatch, y el abuso le ocurrió ese año pero no en una ficción, la deducción sería que le pasó con algún compañero del programa conducido por Marcelo Tinelli, de acuerdo con Clarín.