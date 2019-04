Lourdes Sánchez reveló quién es su "permitido"

Esta vez, la joven bailarina se explayó sobre quién es su permitido y la pelota se la tiró a un reconocido actor que, dicho sea de paso, está en pareja con otra famosa.

"No, no le re doy, pero me parece un bombón. Si él estuviera soltero y yo también... sería mi permitido", aclaró Lourdes.





"Le pongo un diez", agregó en referencia al actor Luciano Castro que está en pareja con la actriz Sabrina Rojas.

se caracteriza por ser una panelista sin filtro. Fresca y espontánea, la pareja delforma parte del panel deen las mañanas de