Lourdes Sánchez: "Mi doctora me dijo que podría haber muerto"

Lourdes Sánchez, que fue operada de urgencia el viernes 18 de octubre, habló de cómo sobrellevó el susto que tuvo con su salud.













La bailarina contó que le sacaron las trompas de Falopio y el apéndice, a raíz de una infección que puso en peligro su vida





"Agradezco mucho estar viva. Entré al quirófano por quiste, iba a ser una operación de una hora, y la realidad es que fue una operación compleja, se encontraron con un cuadro mucho peor de lo que aparentaba, hubo decisiones muy importantes que tomar, que lo hizo mi marido y la operación duró como cinco horas", dijo.









"Fue un antes y un después en mi vida, antes lo valoraba un montón a mi marido, pero hoy te puedo decir que es un ángel. Me acuerdo mucho la cara de mi doctora que me decía 'te podrías haber muerto'", reveló en una nota con el ciclo radial "Agarrate Catalina".





Sobre la posibilidad de tener más hijos, la bailarina explicó que con los avances de la medicina "en el futuro si quiero tener un hijo, puedo, pero tengo que hacer un tratamiento con mis óvulos. Es una posibilidad a la que no me cierro, pero ahora no es el momento".