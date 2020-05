Lourdes Sánchez y Majo Martino, lejos de “Los Ángeles de la Mañana” por “reducción de panel”

El 2020 marcará un antes y un después para todos. La vida ha sido modificada por completo por el coronavirus, no solo por la cuarentena obligatoria, sino también por los problemas económicos que afectan, en mayor o menor medida, a todos.

Uno de los medios que más modificaciones sufrió fue, sin dudas, la televisión. Los programas han ido modificando su formato y sus integrantes de acuerdo a las diferentes medidas que se fueron tomando para intentar respetar el distanciamiento social y frenar el avance del coronavirus. Por ese motivo las ficciones fueron suspendidas y los estrenos y lanzamientos fueron postergados para Dios sabe cuándo.

La torta publicitaria televisiva se ha reducido mucho y eso trajo aparejado problemas presupuestarios en varios programas y productoras. Por eso, lamentablemente, y hasta que todo se normalice, Los Ángeles de la Mañana, el ciclo conducido por Ángel de Brito por El Trece, no contará con dos de sus panelistas: Lourdes Sánchez y Majo Martino.

Las dos profesionales no estarán más durante un tiempo y fueron notificadas de la decisión de producción hace solamente unos días. Teleshow habló con Lourdes por este motivo y la bailarina confirmó la mala noticia.

“La realidad es que, como en muchos otros programas, en LAM hubo reducción de panel, o de producción. Por este motivo Majo (Martino) y yo, hasta que no se vuelva a la normalidad y se levante la cuarentena, no vamos a volver. Me dijeron que la idea es que volvamos cuando todo pase”, contó la bailarina y animadora infantil.

Esta noticia cae justo en el medio de una “guerra entre las angelitas”. En el ciclo de Ángel de Brito se gestó un nuevo enfrentamiento, esta vez entre Yanina Latorre vs. Andrea Taboada y Karina Iavícoli. Más allá de los motivos de esta pelea y las consecuencias de la misma, la salida de Lourdes y Majo es un golpe para el “team Latorre”, ya que ellas formaban parte del mismo.

La propia Yanina aseguró en el ciclo radial Polino Auténtico quiénes eran sus aliadas: “En un vivo de Instagram dije que se habían ido las panelistas con las que tenía onda y se quedaron las que no tengo onda, pero está todo bien”. Y ante la pregunta de Marcelo Polino sobre sus sentimientos ante este hecho, ella respondió: "Lourdes es todo. Mientras estoy el aire ella tuitea ‘pobre Yani, la amo’. Majo también, porque Iavícoli la trató de ‘gato’ a ella”.

Más allá de las chicanas y las peleas mediáticas, los odios y la guerra de egos, dos profesionales de primera como Lourdes y Majo por ahora no volverán a trabajar por una reducción de personal dispuesta por la productora, hasta que pase la cuarentena y las finanzas se reacomoden.

En diciembre pasado había tenido lugar otra baja en LAM aunque, claro, no guardó relación alguna con el coronavirus, aunque también estuvo envuelto en una polémica. Graciela Alfano sorprendió a todos los seguidores del programa al despedirse del ciclo de espectáculos con fuertes declaraciones.

“Después de todo lo que hice en mi carrera, decidí incursionar en el panelismo. Me gusta hacer cosas nuevas y divertirme, pero todo tiene un comienzo y un final”, dijo. Y luego agregó: “Hubo muchas faltas de respeto de parte de compañeras. Soy buena para titular, pero cuando vienen las faltas de respeto..."