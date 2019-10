Lourdes Sánchez fue operada de urgencia: se salvó de milagro

Lourdes Sánchez (33) fue operada de urgencias luego de pasar varios días con fuertes dolores abdominales. La descompostura que tuvo la mujer del Chato Prada (52) fue el motivo por el cual debió ausentarse en "Los ángeles de la mañana", donde trabaja como panelista y es una de las angelitas del reconocido periodista Ángel de Brito (43).









"Operaron de urgencia a Lourdes Sánchez. No va a poder bailar con Fede Bal en ShowMatch, la va a reemplazar Soledad Bayona. Ellos no querían reemplazo, pero esto superó todo y es una cuestión de salud. No sé cuánto tiempo tiene de reposo, pero Lourdes está internada", comenzó Yanina Latorre (50).





Luego, la periodista continuó: "Les voy a contar a la gente cómo empezó esto. Ella se había ido de vacaciones 4 o 5 días a Nueva York y a la vuelta en el avión se le desató una hemorragia. Cuando fue a una guardia, le dijeron que era un quiste y le dolía. Empezó a faltar a LAM. No podía más de la hemorragia y estaba medicada por los dolores. Yo la vi el jueves cuando se grabó el programa de Marcelo Tinelli que salió este viernes a la noche y ella estaba muy mal".





"Anoche la internaron de urgencia. Empezó a sentir dolores cada vez más fuertes y la cuestión es que tenía una infección brutal. Tuvo una operación espantosa de tres horas en la que le sacaron las trompas de Falopio. Lourdes está viva de milagro y lo digo de verdad, con piel de gallina", argumentó Yanina.





Más adelante agregó: "También le sacaron el apéndice, estaba todo infectado y lleno de pus, muy inflamada, y corría el riesgo de perder los ovarios. Tenía una infección en las trompas de Falopio y la infección empezó a crecer y a correr. Me enteré de esto antes de venir acá".





"Nos estuvimos escribiendo y me puso: 'Me operaron, me sacaron las trompas de Falopio y el apéndice. Fue un milagro que no muera. Fue anoche de urgencia. Estoy muy dolorida pero muy feliz de estar viva. Fue un milagro'. El Chato está muy caído porque aparte tiene un bebé. Le mandamos un beso", terminó la angelita.





Su grave estado de salud es la causa por la que debió ser reemplazada en el programa que conduce Marcelo Tinelli (59). Razón por la cual, Federico Bal (30), su pareja en el Súper Bailando, al enterarse de que no podría continuar por al menos algún tiempo en el programa, expresó que no quería una persona que reemplace a Lourdes.

(Fuente: CARAS)