Los Nocheros cancelaron su primer espectáculos tras el escándalo de Lautaro Teruel

Los Nocheros tenían previsto presentarse este sábado 1 de junio en el Parque IV Centenario de la ciudad de San Luis. Sin embargo, la banda decidió suspender el recital en medio del escándalo por la detención de Lautaro Teruel, el hijo de Mario Teruel, uno de los fundadores del grupo musical.





"Los Nocheros han solicitado postergar el show de este fin de semana, debido al agotamiento emocional que sufren a causa de los hechos que son de conocimiento público", informaron desde el Programa Cultura del gobierno de San Luis.





"Lamentan muchísimo tomar esta decisión, pero no se sienten en condiciones para subirse al escenario y presentar el show con la alegría y la fuerza que los caracteriza. Piden disculpas a la provincia y ya pusieron su agenda a disposición para definir una nueva fecha a la mayor brevedad posible", finaliza el comunicado.





El escándalo comenzó cuando Lautaro Teruel fue detenido e imputado por abusar sexualmente de un menor de diez años. La investigación del caso se realiza en el Juzgado de Garantias de 7° Nominación y la Fiscalía Penal de Delitos contra la Integridad Sexual N°1, a cargo del doctor Sergio Federico Obeid.





"Soy moquero, soy mujeriego, pero tampoco siento que sea un abusador. Saber que sí lo fui, es un bajón", dijo Lautaro en una conversación telefónica que mantuvo con la joven a la que abusó hace una década para pedirle perdón. El audio trascendió en el Canal Siete de Salta.





En otro fragmento de la charla, él le cuenta que su padre estaba al tanto de todo lo ocurrido. "Ahora veo nenitas y no me pasa nada, (pero) si tengo dudas, le digo a mi viejo 'ayudame'", dice el joven de 27 años. Y agregó: "Es algo con lo que he luchado después de lo tuyo, fueron años de que veía una pendeja y me quería alzar. Pasó el tiempo y me di cuenta que no, cualquiera".





Ante este delicado momento, Mario Teruel anunció su alejamiento del grupo folclórico: "Ante los hechos que son de público conocimiento he decidido tomarme un tiempo fuera de Los Nocheros para acompañar a mi hijo Lautaro en el proceso judicial que atraviesa".





"Esta situación me genera una terrible angustia, sobre todo pensando en los momentos por los que está pasando la joven y me ha llevado a conversar con el grupo la necesidad de apartarme por un tiempo de los escenarios, para atravesar la situación con total privacidad", indicó el artista en sus redes sociales.





En ese sentido, explicó que "es momento de respetar el silencio que requiere la Justicia" para que avance con la investigación del caso. Y concluyó: "Rezo para que Dios nos dé fuerza a todos y afrontar con humildad el proceso de la Justicia, para que la víctima y las familias involucradas encontremos algo de paz".





Fuente: infobae