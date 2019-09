Los hijos de los famosos que derritieron la pista del Bailando

Matilda y Dionisio, los hijos de Luciana Salazar y Flavio Mendoza, acapararon las cámaras en la pista del Súper Bailando.







Previo que que Luciana bailara el ritmo éxitos nacionales, Marcelo Tinelli le dio la bienvenida a la participante y a su pequeña hija que lucía un tierno vestidito de flores y sombrero rojos.









Inmediatamente el conductor invitó a Flavio y a Dionisio a la pista y allí se dio el momento televisivo más tierno. "Este encuentro entre Dionisio y Matilda... Mirá, giró. No arrugues Dionisio. Vos viste lo lindo que es él. Hermoso. A ver papá y mamá. No, Dionisio, no. Vamos. Y la otra baila", decía Marcelo mientras los pequeños interactuaban.





"No, me muero... Tenelo ahí Flavio que me muero. Les quiero sacar una foto. ¿Me miran los dos? Un beso a ver... Mirá lo que son. Uno más lindo que el otro. Dos bombones", dijo el conductor mientras les toamaba una fotografía que luego subió a su Instagram stories.





"Miralos. Se la lleva. Dejenlo salir. Abranle la cortina. Es un momento de ellos. Manejemos este momento. Ella es medio pispireta. Mirá cómo baila", cerró Marcelo súper emocionado con el mega tierno encuentro de los niños.





Fuente: Caras.