Los filosos comentarios de Moria Casán dedicados a ¿Marcelo Tinelli?

Durante la última semana, se dijo que Moria Casán, una de las históricas del jurado del "Bailando", no estaría este año en el programa que Marcelo Tinelli conduce por El Trece.





Lejos de desmentirlo, desde su cuenta de Twitter, filosa como siempre, la diva comentó: "Agradecería mucho que no me pregunten más sobre show que no está en el aire y desearía me convocaran para pagar lo que me deben o alguito. Aunque sea un saludito por el dia que tome microfonito y salve programito. Ser caballerito cuesta tan poquito. #CHAUCITO Que abajito ja!".





Cabe destacar que la vuelta del Cabezón está previsto para el 2 de julio. Pero la situación financiera de Ideas del Sur y del grupo Indalo, que el año pasado no le pagó los sueldos a sus empleados, aún mantiene en vilo a muchos.

El lunes pasado, Moria debutó por la pantalla de América con su nuevo programa, "Incorrectas", y su contrato para la nueva temporada del Bailando está listo pero, hasta el momento, no fue a firmarlo.





"Me parece una falta de respeto hablar de un programa que no esta en el aire. Solo hablo de @IncorrectasOk. Mi programa de @AmericaTV. Sigan elucubrando y lubricando con lo que se imaginen. Gracias. #Forrandula a full ja! Me divierte mucho pertenecer a ella #CHAUUUUUU", publicó en otro tuit, dejando abierta la duda a si estará o no este año.





Primicias Ya