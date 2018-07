Los famosos se animan al nuevo y peligroso #InMyFeelingsChallenge

Esta vez, la cosa no consiste en tirarse nada por encima, aunque el resultado del último reto viral también puede resultar complicado.

La banda sonora la pone el último éxito del rapero canadiense Drake, In my feelings, y la coreografía la han convertido en el baile del verano celebrities de todas partes del mundo.

El estribillo viene a decir algo como: "Kiki, ¿me amas? ¿Vas conduciendo? Di que nunca jamás te apartarás de mí porque te quiero y te necesito y estoy siempre triste por ti".

La coreo es fácil: un corazoncito con los dedos, un gesto de conducir y... ¿por qué no?, un coche en marcha.

El challenge, bautizado ahora con el título de la canción, lo lanzó el humorista estadounidense Shiggy en su cuenta de Instagram a finales de junio.

En el vídeo, aparecía bailando el tema de Drake en medio de la calle, sin importarle los coches que iban pasando a su lado. "Do the Shiggy", animaba, y millones de personas acudieron a la llamada.

Y como todo en Internet, el bailoteo se convirtió en una escalada de "a ver quién lo lleva más lejos", y de la interpretación en plena calzada se pasó, directamente, a los vehículos en marcha. En Estados Unidos, el #InMyFeelingsChallenge ya se ha cobrado más de un accidente.

El propio Drake agradeció públicamente a Shiggy que la ocurrencia alzara su single al número uno. Aunque no han sido sólo los usuarios anónimos los que han contribuido al éxito del ya celebérrimo "Kiki, do you love me". Una de las interpretaciones más compartidas del reto viral la ha ejecutado la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, que publicó la semana pasada su coreografía junto al coche. Eso sí, en su caso, el vehículo estaba apagado.

Más dificultad ha querido añadirle al reto el DJ Steve Aoki, que hizo la coreografía de Shiggy sobre la tabla de surf durante sus vacaciones en Grecia.

Por su parte, Will Smith ha decidido elevar el reto a las alturas y se ha plantado en lo alto del Puente de las Cadenas de Budapest móvil en mano para repetir los pasos virales. "Estaba aterrorizado ahí arriba", asegura el actor, "por eso bailaba tan rígido". Y aconseja: "Sé listo y no intentes hacer esto bajo ninguna circunstancia".

Algo más accidentada, al menos en las tomas falsas, ha sido la ejecución de la coreografía por parte de la presentadora y modelo Tamara Gorro, esposa del futbolista argentino Ezequiel Garay. Ella sí mantiene el coche en marcha mientras baila.

En nuestro país, Federico Bal es el segundo famoso que se anima a hacerlo aunque el auto que está en marcha es conducido por otra persona.

Previamente, Candelaria Tinelli ya lo hizo junto a su novio en el exterior. Su pareja, Luca Bonomi, se anima a hacerlo con el auto en movimiento y sin conductor.

