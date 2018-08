Los ex VideoMatch le festejaron el cumple a Carlitos Balá

Diego Pérez, José María Listorti, Fredy Villarreal, Carna y varios humoristas más de "VideoMatch" le festejaron el cumpleaños número 93 a Carlitos Balá.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Pérez, organizador del evento, quien comentó cómo nació la idea.

"Yo tengo un grupo con mis compañeros de primario y uno de ellos, Sergio, tiene un programa de radio y para el día del niño quería hacer un homenaje a Carlitos Balá y ahí me pidió que le haga el contacto para una nota. Carlitos accedió y fuimos a su casa. Nos recibió con sandwhicitos y gaseosas con su mujer Marta. Estaba su representante también", explicó Diego.

"Ahí el representante nos dijo que él iba a pasar su cumpleaños sólo con ellos y ahí le propuse armar algo con todos los humoristas de VideoMatch y me encargué. Se me ocurrió ir a la pizería Imperio donde él paraba, hablé con el encargado y me reservó la mesa. Y se vino toda la banda VideoMatch y le festejamos el cumpleaños", agregó.







"Le mandamos a hacer una torta. Lo quise hacer ahí porque es el único cómico vivo que tiene su monumento ahí e hicimos fotos. Se fue feliz de la vida. Nos trajo un libro de su biografía a cada uno".





"Nosotros le regalamos un retrato perfecto de él y se sacó fotos con todos los mozos y comensales en pleno Chacarita. Un capo, una lección de vida para todos nosotros. La humildad y el cariño que nos dio a todos ahí fue maravilloso. Nos firmó el libro con dedicatoria a cada uno, fue un homenaje soñado", cerró el actor.