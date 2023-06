Los días de L-Gante en la cárcel: subió 8 kilos

En tanto, su nuevo abogado, Juan Pablo Merlo, pidió la libertad de L-Gante o por lo menos que lo otorguen la prisión domiciliaria ante los cargos en su contra que fueron modificados hace poco y que alivia la expectativa de pena con respecto a la acusación original, ya que el juez le sacó el agravante del uso de armas.

En este sentido, Estefi Berardi informó vía Twitter algunas novedades sobre las condiciones que se encuentra el cantante en la celda 4 de la DDI de Quilmes.

"Está tranquilo y de buen humor (por L-Gante). Es mentira que llora. (Sí se emocionó para el día del padre). Se alimenta bien y engordó 8 kilos", indicó la panelista.

Y remarcó: "También me desmienten que la mamá se descompensó o se sintió mal. Ella está en un hotel súper bien y atenta a su entorno calcula que esta semana saldría con tobillera".

"La posibilidad está, el problema es que la defensa y la fiscalía van a apelar. Mientras se resuelva, seguiría detenido. En general tardan 45 días en decidir, pero por la presión mediática puede que sean 20", finalizó Berardi.

La profunda emoción de Maxi El Brother, el representante de L-Gante: "Lo que molesta es..."

En una entrevista con Secretos Verdaderos, el programa de Luis Ventura en América TV, Maxi el Brother no pudo evitar emocionarse al hablar de la meteórica carrera de L-Gante, que salió de un barrio humilde y se convirtió en referente de la cumbia 420.

El representante se refirió a las críticas que se replicaron en los últimos días luego de la detención del cantante. "Cuándo te ponen a vos como responsable de lo malo que le pasa a L-Gante, ¿qué sentís ahí?", le preguntaron. A lo que Maxi respondió: "Son más las cosas buenas. L-Gante salió de General Rodríguez, sin ninguna posibilidad, sin ninguna oportunidad".

"Elian trabajaba en una fábrica de plástico, desde los 15 años, en tiempo libre vendía sándwiches de milanesas, y llegó a ser una estrella mundial. Eso no es solamente talento, tenés que tener un equipo atrás", agregó.

"¿Te jode que digan eso?", retrucó el cronista. "Hay muchos pibes que pasan por esto. Los comentarios. La estigmatización. Yo me puedo parar y me sigo vistiendo de la misma manera, con mi conjunto deportivo y mi gorra. He estado en negociaciones con empresarios gigantes. Y capaz lo que molesta es eso", reflexionó.

Maxi destacó que L-Gante se convirtió en la esperanza de miles de jóvenes de bajos recursos. "A algunas personas les molesta que hay pibes que salen de los barrios y tienen un crecimiento. Les molesta porque eso despierta a los demás. Despierta a una generación. Sí, se puede. Se puede lograr. No importa cómo de cómo te vestís, dónde naciste, dónde venís. Tenés una oportunidad, como me la generé yo, como se la generó Elían", cerró.