Los curiosos objetos de Rocío Oliva que habían en los contenedores de Maradona

“Después había un montón de cosas de Rocío. Pensá que ese contenedor llegó a Argentina cuando ella todavía estaba con Diego. Había ropa, zapatillas, cosas de ella”, agregó.

“Me dijeron que había unos CD´s”, indicó De Brito, a lo que el letrado aclaró que estaban clasificados como “ungüentos médicos”.

“¿Ungüentos médicos? Te pusiste colorado, Mario. No lo va a decir él, lo voy a hacer yo. Había cuestiones eróticas: juguetitos, un CD con imágenes. No eran de Diego y Rocío. No sé a cuál de los dos le gusta el porno, pero estaban en la caja”, le dijo Ángel.

“Había muchos documentos médicos”, remarcó Baudry. “Yo digo juguetitos y él dice documentos médicos”, arrojó De Brito, y le consultó qué harán con esos objetos los herederos.

“No estuve, pero es una decisión de los herederos. Las cosas estaban ahí. El contenedor llegó cuando ella todavía estaba con Diego, o sea que ella nunca supo que sus cosas estaban ahí. Diego estaba buscando ese contenedor desde hacía un año”, contó Baudry.