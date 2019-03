Los Backstreet Boys revolucionaron Viña del Mar 2019

"Vamos a hacer que regresen al 2001", expresó Kevin Richardson ante el público chileno antes de cantar los hits "I want in that way" y "Everybody".

La primera vez que la banda pop se presentó en la Quinta Vergara fue en 1998, cuando estaban en pleno auge de su carrera, y esta vez volvieron 21 años después y hasta se animaron a cantar "Nunca te haré llorar", el tema en español que lanzaron en el '97.

Embed Fuente: Minuto Uno

Losse presentaron enel jueves por la noche con un show donde cantaron sus clásicos temas en la antesala de lo que será su tan esperada presentación en Las Vegas, donde se espera que presenten las canciones de su nuevo disco "DNA".