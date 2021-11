Lo que respondió Cinthia Fernández cuando le consultaron si está enamorada

"¿Estás enamorada o alguien te gusta mucho?", le consultaron a Cinthia a través de sus stories de Instagram.

Muy sincera, la panelista dejó bien en claro que no está enamorada y que tampoco tiene ganas de iniciar un vínculo romántico.

"No, la verdad es que no... Estoy en una etapa muy rara. No soportaría que alguien me mandara un mensaje preguntándome cómo estoy. Estoy podrida del teléfono y no quiero saber nada de nada con nada", sentenció, tajante.

Sin embargo, antes de despedirse dejó la puerta abierta al romance. "Pero... Nunca se sabe", cerró, aflojando un poquito.