¿Lo mató a Delpo? Stephanie Demner revivió una difícil relación con un ex

La modelo Stephanie Demner formó parte de "Carolos en el bar", el segmento de Youtube que encabeza La Faraona, Martín Cirio.





Cuando nadie lo esperaba, la actual pareja del tenista Guido Pella, empezó a contar una historia de maltrato de pareja con uno de sus novios y todos los cañones por la temporalidad de su relato apuntan a Juan Martín del Potro.





Embed







"A mí una vez me pasó que, viste que en verano una suele ponerse polleras más cortar pero no pasa nada porque abajo tenés la bikini, pero me agaché a atarme los cordones y se me vio un poco la bikini, y el chabón me dejó sola y se fue a la mierda. Estábamos en Uruguay, él se fue con el auto y me dejó sola", dijo.





Y agregó: "Me pasaba que se enojaba y yo no me daba cuenta, porque eran enojos tan raros que yo creí que se enojaba por otra cosa. De esas fueron muchas hasta que lo terminé dejando porque me dijo 'te pusiste una pollera'".





"Me pasaron de todas pero hubo dos que fueron re heavys. Una vez me disfrazaron de ir al psicólogo de parejas, fui a la sesión y el chabón resultó ser un estratega: una persona que trabaja de ayudarte con tu ex, por ejemplo, ayudándote a reconquistarlo diciéndote que le mandés tal mensaje, con tal signo, etc. Me había separado en diciembre y desde ese entonces hasta marzo, todos los mensajes que él me mandó eran planeados", enfatizó.





"Fuimos a la sesión, nos atendió en su casa, todo muy raro. Al otro día quedé con mi ex en que yo no le iba a revisar más sus cosas y que él iba a dejar de cagarme. Esa era la consigna. Él había venido diciendo que cambió, que iba al psicólogo... nos fuimos con esa consigna", sostuvo.





"Al otro día él se fue de la casa y yo le revisé todo. Siempre tenía como una hoja con todas las contraseñas. Le revisé todo, los mails, el Facebook, Twitter, todo. Le cambié todas las contraseñas porque no quería que entrara para hacerlo él, así que se las cambié todas por 'hijoderemilputa'. Ya estaba psiquiátrica, hice capturas de las conversaciones y se las guardé en una carpeta que se llamaba 'Forro hijo de re mil puta'. Ahí fue cuando encontré las charlas con ese 'psicólogo', y vi que me forreaban mucho, diciendo que 'me iban a sacar la pelota' y que era una 'minita del orto'", finalizó.





"Yo sé quién es y está en pareja. Y cada vez que lo veo digo 'quiero mandarle un mensaje a la mina diciendo cuidate loca' Es un psicópata", manifestó la Faraona.





Y agregó convencido haciendo referencia a ¿Jujuy Jiménez?: "Veo las declaraciones de ella que dice que es su mejor momento y que está enamorada de él y pienso 'salí de esa situación'".





"Cada una tiene que vivir su experiencia. Yo no sé si la gente cambia, quizás cambió, para mí no...", reconoció la modelo.