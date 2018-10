¡Lo mataron en las redes! Alex Caniggia lanzó su nuevo videoclip

El medi谩tico llev贸 esto a nuevos l铆mites estrenando una canci贸n y un videoclip dedicado a lo que 茅l piensa de este colectivo de personas. Algunas de las frases con mensaje m谩s repugnante son las siguientes:

"I'm from the high society. You麓re from the low society" (Yo soy de la alta sociedad. Vos sos de la baja sociedad).

"Ustedes son todos unos barats. Yo valgo m谩s de un mill贸n".

"No es mi culpa que tu novia quiera ser m铆a. Es tu culpa por tener la cuenta vac铆a".

El videoclip sufri贸 dur铆simas cr铆ticas por parte de los usuarios y tuvo muy mala repercusi贸n en Youtube.

