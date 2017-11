Lo dejo a tu criterio: Jelinek declaró como testigo en el juicio a Leo Fariña

La modelo Karina Jelinek, expareja de Leonardo Fariña, aseguró que mientras estuvo casada dos años con el mediático hoy juzgado por evasión agravada no conoció al empresario Lázaro Báez aunque sí a Fabián Rossi.



Karina Olga charló con este medio sobre su presencia en el Tribunal Oral Penal Económico n°1 y a continuación su relato de lo que pasó.



"Declaré como testigo porque me citó el juez, estaré ahí para aportar todo lo que pueda. Fue una situación de revolver una herida, ir a ver si me cruzaba a mi ex. Más allá que yo lo perdoné sentimentalmente con la carta que me mandó aquella vez", expresó la morocha.



"No voy a cargar una mochila de rencor y odio en mi corazón, eso lastima el alma. Me citaron y fui, con todo respeto, a declarar como testigo. No declaré en contra de mi ex, dije la verdad. No tengo nada personal hoy en día con él. Pasaron cinco años y estoy en una etapa muy buena de mi vida, es un año exitoso en mi trabajo", sumó.

"Este es el peaje que tuve que pagar con las equivocaciones que tuve en mi vida, yo me equivoqué en no haberlo conocido más. Todos tenemos un ex con el que no nos fue tan bien. Con todos mis ex terminé como amigos, tuve relaciones muy sanas. Con él fue diferente, fue una experiencia traumática".

Para cerrar, Jelinek comentó: "Es casi lo mismo de antes, ya fui a declarar como testigo. Me atendieron súper bien, me pidieron fotos las chicas que trabajan ahí. Fueron muy respetuosos. Es una etapa que ya pasó, todos tenemos ciertas etapas que cerrar. Tuve que empezar de nuevo, alquilo un departamento y tengo felicidad, paz y salud. Eso es importante".