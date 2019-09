Lizy Tagliani reveló que está en pareja con un rugbier

En las últimas horas, la conductora de "El Precio Justo" (Telefe) habló de su presente sentimental y reveló que está de novia con un rugbier.





"Tengo un enamorado, salgo con él y estamos bárbaro, nos llevamos bien. Viene a mi casa, me lleva a comer a una parrillonga. Él trabaja de administrador, pero juega al rugby", dijo Lizy en una nota.





Luego, describió con admiración a su media naranja: "Tiene un cuerpazo, la verdad que está bárbaro, a mí me encanta".





Sin poder precisar para qué equipo juega el muchacho, Lizy contó: "Estaba por ir a verlo a jugar y al final no fui. Porque yo estaba re enamorada y una vez me invitó al cine, y ningún hombre me había invitado al cine. Con todos los hombres de mi vida primero hice karaoke (sic) y después me puse de novia. Y con este es al revés, me invitó al cine, a comer, todo y cuando me invitó al cine ya había pasado de todo".





En ese sentido, explicó que el vínculo se enfrió cuando ella le planteó que no quería volver a sufrir por amor por lo que prefería dejarlo, y lejos de reaccionar con una jugada declaración de amor, el deportista le respondió con un frío "ok, lo importante es que no sufras. Hacemos como quieras".





Pero finalemnte, Lizy confesó: "En el medio me enamoré de otro que me gustó, parecido a Dady Yankee y es medio a la distancia, porque me quería olvidar del rugbier, pero hoy estoy con el rugbier".





Fuente: PRIMICIAS YA