Lizy Tagliani confirmó que no volverá a la tele con "El precio justo"

Hasta hace unos meses, Lizy Tagliani y Ángel de Brito competían por el rating de la mañana. Lograban ser los programas más vistos pero no dejaban de estar en veredas opuestas. Hoy, a la distancia, pudieron charlar largo y tendido sobre el futuro de la conductora en la pantalla de Telefe.

En una entrevista radial en el ciclo "El Espectador", Lizy Tagliani confirmó que su programa, "El Precio Justo", no volverá a la pantalla de Telefe, al menos hasta que finalice la pandemia del coronavirus.

Recordemos que fue uno de los primeros programas de Telefe donde hubo una ola de contagios y las autoridades del canal decidieron levantarlo. "A nivel laboral no me pasó nada. Me agarró mucha culpa. Yo ni llamo para ver cuándo volvemos. Y no es que no me importa, lo que pasa es que no soy hincha. Soy muy relajada en esos aspectos. Emocionalmente me atacó porque sentí culpa. Sentía que tenía una gran responsabilidad por los que salíamos a trabajar", dijo Lizy sobre su contagio en plena grabación.

Y agregó: "Todo lo que estaba mal para mí sentía que lo había hecho. Sentía esa responsabilidad pero por suerte se me pasó. No es que inventé una ley Lizy Tagliani para ir a trabajar. De hecho empezó en otro piso del canal el contagio. Por una persona que tiene el contacto entre yo y ese piso fue donde aparentemente me lo agarré". Además contó el motivo por el que resulta imposible realizar el envío con todos los protocolos actuales.

"Por ahora no vamos a volver. Quedamos en hacer el Precio Justo pero es un programa que no lo hacemos con menos de 250 personas. No estamos tan seguros de que se pueda, incluso aunque se abra más espacio. Es mucha gente por más grande que sea. Estamos viendo otro proyecto pero por ahora no puedo decir nada. Puede ser para conducir o actuar. Mi contrato terminaba en octubre y noviembre y ya lo renovamos", afirmó.

Si bien Tagliani seguirá ligada a Telefe y ya renovó contrato, se espera la definición sobre qué envío conducirá ya que rechazó la propuesta de ser participante de "Masterchef Celebrity". "Yo no sé nada de cocina por eso no fui a Masterchef.

Soy como una criatura en ese sentido, no tengo límite, y tenía miedo de que termine siendo un desastre. No me dio para aprender en televisión. Me hubiese encantado porque está Santi (del Moro) pero no me gustaba manipular la comida sin saber", finalizó.