Lizy Tagliani confesó: "Me gustaría que en este momento estén mis padres"

El ciclo de entretenimientos "El precio justo", que se estrenará el lunes 4 de febrero a las 11:30 por Telefe marca el debut de la actriz y humorista Lizy Tagliani como conductora de un programa propio, un nuevo paso de su raudo camino en TV que, confesó vive "como un cuento".





"Siento muchas emociones de alegría en lo principal... Siento una gran responsabilidad porque alguien pensó en mi para esto, se buscó un formato se adaptó... Hay muchos juegos y una gran producción para hacer este programa. Me encanta todo lo que es jugar, entretenimientos... Estoy fascinada con lo que se va a ver en pantalla", señaló Lizy en diálogo con PrimiciasYa.com.

Luego de su participación en otros ciclos de Telefe como los de Susana Giménez, "Por el mundo" y últimamente como panelista de "Cortá por Lozano" donde se lució gracias a su frescura y cercanía con los televidentes, Tagliani fue convocada para estar al frente de un formato surgido en los EE.UU. en donde desplegará su histrionismo interactuando con los participantes.





Pero, ¿será fácil adivinar "El precio justo" en este momento tan inestable de la economía argentina? "El nombre del programa es una circunstancia, por decirlo de alguna manera. Empieza el juego y gana el que más se acerca al precio justo. Si alguien de casualidad acierta el precio justo se lleva un premio extra. Pero participar depende de otras cosas, lo principal es no pasarse del precio y gana el que más se acerque".





¿Este nuevo rol de conductora arranca para quedarse y dejar por un tiempo la actriz de comedia?





Me gusta mucho esta nueva faceta, pero el rol de conductora me parece muy amplio como el que hacen Susana Giménez o Vero Lozano que pueden estar haciendo una entrevista o una sección de juegos... Yo hay cosas que no tengo, lo mío por ahora es conducir un formato de juegos. Por ahora esto es una conducción en la que me siento muy cómoda porque tiene que ver con lo mío, con jugar con alguien desconocido.





¿Te imaginaste llegar hasta acá, el de tener ahora un programa propio?





Nunca me imaginé llegar a todo esto, me hubiese gustado que mi mamá vea todo esto ya que nunca pensé que iba a pasar para el otro lado luego de ser peluquera y ser famosa. De alguna manera los seres queridos que se fueron acomodaron las cosas para que empiece a fluir esta parte mía que evidentemente en algún lado estaba y yo la desconocía. Me gustaría que en este momento tan importante de mi carrera, estén mis padres, aunque alguien me dijo que siempre están a nuestro lado por ahí. Pero es difícil pensar en que están a que estén físicamente hablando.





