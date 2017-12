Lizy, sin ahorros por la crisis de Cristóbal López: "Respondemos por supuestos delincuentes"

Lizy Tagliani se ve de alguna manera involucrada en la crisis que atraviesa el Grupo Indalo debido a su posible quiebra y la imposibilidad de venta debido a que también el banco del empresario Cristóbal López, Finansur, está imposibilitado para realizar operaciones.

El Banco Central (BCRA) resolvió suspender por 30 días las operaciones del mencionado banco, entidad que controla el Grupo Indalo, propiedad del empresario Cristóbal López, "debido al incumplimiento en los plazos en el plan de recapitalización" que sus accionistas habían acordado con la entidad rectora.

Producto de esta situación, muchos clientes quedaron atrapados en un eventual "corralito" por no poder disponer de sus operaciones. Lizy Tagliani es una de ellas y se manifestó por Twitter: "Es increíble que no pueda usar la plata que me gané trabajando día a día por posibles irregularidades de otros, entonces tengo todo en el Banco Finansur y ni el gasto de la tarjeta me debitan. Deberían no cagarse en el ahorro de la gente decente", escribió.

Embed Es increible que no pueda usa la plata que me gane trabajando dia a dia por posibles irregularidades de otros entonces tengo todo en el @bancofinansur y ni el gasto de la tarjeta me debitan. Deberian no cagarse en el ahorro de la gente decente — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 6 de diciembre de 2017





La actriz detalló: "Sigo sin poder resolver el tema de mis ahorros, no los puedo tocar. Es un ahorro del Banco Central y afecta el ahorro de todos por causas que desconozco de los dueños, supongo que debe ser por lo de Cristóbal López. Los sueldos si se pueden tocar pero no los ahorros. Y como todos mis sueldos no lo retiré los dejé como ahorro".

Luego agregó: "En principio era por 30 días y ahora se extendió por 30 días más. Yo no tengo problemas porque no tengo nada que ocultar, es todo legal pero te da bronca que sucedan estas cosas. Gracias a Dios tengo otro trabajo y otras cosas por lo que no necesito ese dinero ya. Me pongo a pensar en la gente que tal vez lo necesite ahora o por más que no lo necesitase, no dejar de ser nuestro dinero. Da bronca que no podamos tocar el dinero por las causas que tienen los dueños del banco, o sea estamos respondiendo por supuestos delincuentes".