¿Leticia Brédice tuvo un romance con Adrián Suar?

En el noticiero que conducen Rolando Graña y Soledad Larghi, "América Noticias" (lunes a viernes a las 18hs), Daniel Ambrosino se encarga del segmento de espectáculos.

Y desde hace unas semanas, el periodista arrancó con los "Mitos, leyendas y verdades del espectáculo". En su última entrega, Ambrosino se refirió a un posible romance que habrían tenido Leticia Brédice y Adrián Suar años atrás cuando trabajaron juntos en cine y televisión.

¿Pasó algo entre la actriz y el productor? El columnista fue en busca de la palabra de Brédice y su respuesta fue contundente: "Opaaa!!!", dijo en un primer momento la artista entre risas.

Luego agregó: "¿Mito o Leyenda? ¿Verdad o mentira? Ponele que te diga verdad... (risas). Sabés qué pasa, en esa época, desde los 22 años, no te digo que me casé porque al final en Las Vegas no nos casamos con Pablo Bossi, pero en realidad, el hombre de mi vida, el amor de mi vida... el hombre que me hizo mujer, feliz... se llama Pablo Bossi".

De todas maneras, Leticia no desmintió la versión de Ambrosino: "Entiendo lo de las leyendas y mitos y por más que te diga: 'sí, puede ser', no importa, porque en realidad, el verdadero amor de mi vida, el que yo estaba pensando en algún momento, no era otra persona que Pablo... porque él, a mí, me hizo entender lo que es amar... amar profundamente y eso yo se lo voy a respetar toda la vida. El mito, la verdad o todo lo que quieras, puede ser, pero yo a Pablo no le falto el respeto. Él es mi todo, mi amante, mi todo".

¿El "puede ser" de Leticia Brédice rompió la posibilidad del mito para ser verdad?

PRIMICIAS YA