Leo Sbaraglia envuelto en una interna familiar que terminó con un desalojo

Vecinos de Luis Guillón confiaron al sitio InfoVirales que Rosa Virgilito, pareja de Leonardo Sbaraglia, intenta desalojar a su hija y sus propios nietos para poder quedarse con el terreno del barrio Las Morenas.





Su hija, Nadia, agregó que es productora teatral y de radio, trabaja en Radio Sónica, y busca dejarla en la calle a su hija y nietos, "con tal de satisfacer a su pareja, el actor".





Además, Mariela, hija de la pareja de Sbaraglia, la denunció por insultarla y amenazarla para intentar desalojarla a la fuerza junto a sus hijos Ailén (10), Thiago (8) y Alexis (5).





"Vino a mi casa rodeada de patovicas, me amenazaron con un cuchillo y me dijeron que tengo 10 días para irme de mi casa", denunció Mariela. "No es la primera vez que hace este tipo de cosas, pero esta vez llegó muy lejos", lamentó.





A pesar de que Mariela despega a Leonardo Sbaraglia del intento de desalojo, nadie puede explicar por qué desde que se oficializó su relación con su madre, ella intenta desalojarla a ella y a sus hijos.