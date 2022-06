Leo Montero recordó su noviazgo con Gabriela Sabatini

El conductor del programa le consultó a Montero y el ex conductor de AM rememoró: “Fue más conocido de lo que duró. Habrá durado 40 días”.

“Es un amor, es divina, de una familia hermosa. Éramos re chiquitos. Jugaba al tenis con Ova y el primo, todos jugaban bien. Yo era el peor de los cuatro, jugábamos al pádel con Gaby en la quinta de ellos. Todas las pelotas iban a mí, al cuerpo, para molestarme”, narró.

Sobre Sabatini, Montero agregó: “Me encantaría entrevistarla. Pero casi no viene acá. No la vi nunca más, no me la crucé más. Fue en el '98. No salimos nunca más”.