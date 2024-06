Lenny Kravitz contó que ya no tiene relaciones sexuales y explicó los motivos

Lo cierto es que el músico emana sex appeal, por eso las revelaciones sobre su vida sexual dejaron sorprendidos a todos. En diálogo con The Guardian, el músico contó que no tuvo ninguna relación seria en nueve años y por esto decidió mantenerse célibe. En gran parte, Kravitz tomó esta decisión luego de haber tenido un pasado de mujeriego y buscó no parecerse a su padre, quien tuvo diferentes amantes a lo largo de su vida.

“Después del matrimonio, me volví más como él. Me estaba convirtiendo en alguien que jugaba con los sentimientos de los demás. Y no me gustó. No quería ser ese tipo de persona. Así que tuve que abordar eso y me llevó años. Lo primero que hice fue asumir la responsabilidad y el resto fue mantener la disciplina y no dejar que mis propios deseos se apoderen de mí”, expresó en relación a su separación de Lisa Bonet