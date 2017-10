Lengua karateka: Moria Casán habló de la pelea Nicole-Pampita y las liquidó

Moria Casán siempre es un referente. Todos quieren saber su mirada sobre los conflictos de turno en la farándula porque su perspectiva siempre es ácida e ingeniosa.





Lo cierto es que la diva, compañera de jurado de Pampita en "ShowMatch", estuvo en el programa "Por una moneda" (El Trece) y dio su opinión de lo que sucedió con Nicole Neumann.





"El conflicto entre Pampita y Nicole, a esta altura dos mujeres importantes, porque ya no son niñas ni adolescentes, me parece que atrasa total. Para mí quedaron como dos descerebradas. Son dos mujeres que han logrado una carrera con su belleza y su talento, empezaron desde niñitas y son semejantes figurones, son la rubia y la morocha actuales por el medio, porque no son artistas, son modelos, y lo que hicieron el otro día atrasó mal. Eran dos nenas del jardín de sala rosita. No me gustó para ninguna, estuvieron tontas, lastimosas y lo pasaron mal los dos", dijo.





Luego, cuando le consultaron de qué lado estaba, arrojó: "De ninguna de las dos. Me gusta mucho Nicole porque tiene estilo, es una señora muy educada y tiene una manera de hablar con una voz que va más con lo que quiere decir. Carolina es extraordinaria, tiene una voz muy aniñada entonces algunas veces cuando es incisiva te provoca un efecto rechazo porque sentís que te está cargando. Es una mujer muy talentosa, que sin tener la altura que se necesita para tener modelo logró superar a todos. Una mujer que a los 40 años esté como esta señora y le haya pasado semejante tragedia como perder un hijo, merece estar en un pedestal".