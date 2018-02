Leé la carta que Fernando Peña le dejó a la hija de un amigo

A ocho años de la muerte Fernando Peña, su nombre volvió a cautivar. Esta vez porque su amigo y colega Diego Scott reveló una carta que el artista escribió antes de morir.

"En 2003 nació Magda, hija de Rafa y Magdalena, amigos de Fernando Peña. El le regaló un vino y una carta para abrir cuando cumpliera 15 años. Ese día llegó hace poco y esta es la carta. Vale llorar un poco y usar la última frase como bandera femenina. Feliz #SanPeña", escribió el humorista junto a un escrito de Peña que data del 20 de enero de 2003.

En aquel manuscrito, Fernando le escribió a la -ahora- adolescente lo siguiente: "Querida Magdalena. Yo no sé adónde estaré para cuando tomes este vino. Me llamo Fernando Peña y soy o era amigo de tus padres. Te pongo era porque a lo mejor para cuando la abras, ya estoy muerto (puede suceder). Espero que hayas entendido algo de lo difícil que es vivir para tus primeros quince años... falta... es más nunca se deja de aprender. Sé siempre fiel a lo que quieras, escuchá solamente a tu corazón y no dejes que un hombre te robe el amor que te tenés por vos misma. Suerte. Fernando Peña".

