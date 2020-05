Paula Chaves se encuentra en el octavo mes de embarazo a punto de dar a luz a Filipa.

La modelo y conductora de "Bake Off", Telefe, ya es madre de Olivia y Baltazar, fruto de su amor con Pedro Alfonso.

En charla con el ciclo radial "Por si las moscas", La Once Diez, Paula confesó que nunca pudo mantener al resguardo la noticia de sus embarazos sin que antes se entere la prensa.

“Hay que poner en una balanza las cosas buenas y las malas que tiene trabajar en los medios. Esto es lo malo. Me encantaría que se respeten los embarazos. Pero no sucede ni va a suceder”, comenzó su relato.

Y afirmó: “Yo jamás le pude contar a mi familia de un embarazo sin que antes se filtre".

Y contó cómo reaccionó cuando se filtró en público que estaba embarazada de Filipa.

“Yo cuando se filtró mi embarazo actual, me tuve que ir corriendo al colegio de mi hija Olivia a sacarla porque me daba miedo que se le escape a alguna de las maestras o madres porque no iba a poder decirle yo a mi hija que iba a tener un hermanito", recordó Paula con dolor sobre aquel instante.