¿Le gustó? Nicole habló del casamiento de Pampita y la propuesta de matrimonio

La boda de Carolina "Pampita" Ardohain con el empresario Roberto García Moritán fue uno de los ejes de debate durante Nosotros a La Mañana sobre lo que su enemiga en los medios, la panelista Nicole Neumann, no evitó pronunciarse.





Con solo dos meses de relación, el líder gastronómico montó una producción a orillas del mar y en la entrada de un lujoso hotel del Caribe para. La modelo no pudo resistirse a la romántica propuesta y dio el sí, por segunda vez. El video se viralizó el viernes y estalló en comentarios.





Entre ellos, Neumann no evitó pronunciarse por la boda de su rival mediática y dijo: "Pensé que era el spot del hotel". El conductor del programa de El Trece Tomás Dente bromeó con que será "la boda más importante del año".





"Yo pensé que era un spot del hotel primero. Perdón", dijo la rubia y descartó que quisiera vivir una propuesta similiar. "Por ahí lo soñaba a los 20. A esta altura de mi vida, no. Con dos casamientos encima, no", respondió ante la pregunta de su compañera Sandra Borghi sobre "¿qué mujer no sueña con esto?".





Nicole tiene dos casamientos en su haber, el más mediático con Fabían Cubero y una primera relación de nueve meses con el actor Nacho Herrero. "Yo una tercera vez no la pifio, chicos, no me da el tiempo", aseguró antes de pedir la tanda en el programa; "vamos al corte", expresó en broma al referirse sobre lo poco que duró su primera matrimonio: "¡Nueve meses!", recordó.





Pampita pasará por el altar por segunda vez. La primera fue con Martín Barrantes.





Fuente: Diario Show