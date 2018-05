"Le agradezco a Julián la decisión de terminar porque me hizo crecer mucho"

Ya hace un tiempo prudencial que Oriana Sabatini se separó de Julian Serrano, con quien estuvo tres años de novia. Recién ahora, la morocha se anima a entrar en detalles desconocidos hasta el momento sobre la relación que tuvo con el joven actor y, además, también se atreve a describir la gama de sentimientos por la cual atravesó tras la dolorosa ruptura.

"Yo decía: «Cuando me rompan el corazón, ¿cómo vuelvo a confiar en alguien?». Pero después aprendí que si una persona hizo las cosas mal no significa que todas sean iguales. Siempre podés encontrar a alguien mejor y evitar situaciones que no te gustaron de tus anteriores relaciones. Primero sané sola y luego me permití apostar nuevamente al amor", le contó la actriz y cantante en la revista Caras.

"Siento que todo el mundo la pasa mal y sufre cuando corta una relación, pero es cuestión de tiempo. Hasta el día de hoy le voy a agradecer que haya tomado la decisión de terminar porque a mí me hizo muy bien, crecí mucho", reflexionó luego.

Luego, la periodista le preguntó si sospechó infidelidades por parte del galán: "Las mujeres somos muy intuitivas y sabemos cuándo algo anda mal en la pareja. El tema de la infidelidad es algo que me toca el corazón porque no va con mis principios, no entiendo qué puede llevar a alguien a serle infiel a quien lo ama. Nunca lo haría. Eso no significa que esté bien o mal, o que esté enojada a esta altura porque ya no es así. Él nunca me dijo que me fue infiel, pero seguramente le estaban pasando cosas internas que ignoraba. Pero tampoco quiero seguir hablando de esto por respeto a la persona que estoy conociendo. Aparte jamás diría algo malo de quien compartió tres años conmigo".

Embed lovely Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el May 2, 2018 at 6:52 PDT

Embed Touch ups Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el May 8, 2018 at 10:19 PDT

Embed Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el Abr 7, 2018 at 12:42 PDT

Embed Caramel baby @lorealhair Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el Abr 5, 2018 at 4:14 PDT

Embed Una publicación compartida por Oriana Sabatini (@orianasabatini) el Mar 14, 2018 at 5:41 PDT