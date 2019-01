Laurita Fernández sin tapujos: mostró sus curvas y habló de sexo, el éxito y los celos

Laurita Fernández es una de las mujeres del momento luego del éxito y el talento que despliega en Sugar y su apasionado noviazgo con el actor Nicolás Cabré, con quien le gustaría formar una familia.

Entrevistada por la revista Gente de esta semana, la rubia dejó algunas definiciones para destacar.

El éxito: "Estoy en un momento maravilloso, pero no miro a mi alrededor. No es por esquivar la pregunta. Sólo que soy consciente de que es hoy. Tal vez mañana no. Voy a trabajar para que lo sea. Quiero que me sigan eligiendo, pero no doy por sentado él éxito. Y el problema es del otro si molesta que me vaya bien".

El Sexo: "En la intimidad soy libre. No tengo pudores, ni mambos. Siempre lo viví con naturalidad. Pero para la conquista soy clásica. Me gusta que avance el hombre. Me da miedo tirarme a la pileta. En eso, soy re minita. Pero cuando ya sé que está todo bien, me gusta seducir. Lo hablo con Nico. No quiero que nos estanquemos y que nos agarre la rutina. Tanto para la intimidad como en el dialogo. Porque lo nuestro es a largo plazo".

Los Celos: "Me chocaría estar con alguien muy guardabosques, cuida o inseguro. Es lo normal. Conoce el medio y está atento. 'Guarda con este', me dice por ahí. Y los dos entendemos que además del respeto de cualquier pareja, tenemos que cuidarnos de no dar lugar a determinadas situaciones. Tal vez el sí era celoso en otra etapa. Pero no me puse a ahondar. Yo no soy celosa... Yo siempre fui más relajada. Realmente creo que es muy especial lo que me pasa con él. Así como lo que a él le pasa conmigo. Re contra confío en Nico. No tengo dudas ni inseguridades. No me va a jugar por atrás. Es la persona más honesta y frontal que conocí en mi vida. Puede no tener filtro, pero no tiene rollos. Es simple. Eso me gusta de él. Yo venía con algunos problemas para saber si iba a poder volver confiar... Con Nico no me pasa. Sé que me respeta. Me siento cuidada en todos los sentidos".