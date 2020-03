Laurita Fernández se refirió a la supuesta crisis con Nico Cabré

Laurita Fernández hizo temporada teatral en Mar del Plata con la obra Departamento de soltero, junto a su pareja, Nico Cabré. Luego de finalizar las funciones, la actriz se fue de vacaciones a los Estados Unidos sola. Este viaje al exterior alimentó los rumores de una supuesta crisis de pareja. La semana pasada, ella regresó a Buenos Aires y está cumpliendo la cuarentena en su departamento.

En su cuenta oficial de Instagram, la bailarina comparte con sus cuatro millones de seguidores algunas postales y videos de cómo pasa el día a día, aislada en su vivienda. Ella aprovecha su tiempo libre para descansar y practicar yoga. Además, realiza videollamadas con sus seres queridos para conversar. En sus historias, se puede ver que mantuvo diálogo con la Pitty, la numérologa, así como con su novio, Nicolás.

De esta manera, la conductora desmiente la separación de su compañero de elenco. Hasta el momento, no había respondido a ninguna de las versiones que hablaban de crisis con Cabré, solo subió una foto que hacía referencia directa a los rumores: “Me cago en lo malo”, escribió Laurita, junto a una foto en la que se la veía sentada en un inodoro. Y agregó en tono irónico: “Hasta el baño es fotografiable acá”.

Apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza, la ex ganadora del Bailando realizó un ingenioso método para no tener contacto con nadie y así respetar las recomendaciones del Gobierno para que no se siga propagando el virus. En la Argentina, ya hay 11 nuevos casos de coronavirus y el total de infectados asciende a 56 personas, según datos dados por el Ministerio de Salud.

“Mi familia fue al supermercado a comprarme frutas, verduras, cosas congeladas, agua, papel higiénico, etc. etc, y lo dejaron en mi departamento. Después buscamos mi auto, lo llevaron a Ezeiza, lo estacionaron con el ticket adentro, dejaron las llaves en la administración (o lugar a convenir). Y yo llegué, busqué las llaves, me subí al auto y me vine a casa sola para no tener contacto con nadie”, explicó sobre la logística que llevó a cabo.

Luego, cuestionó que haya personas que no tienen la posibilidad que tuvo ella para mantener el aislamiento desde que salió del aeropuerto. “Esto yo lo pude hacer gracias al apoyo de mi familia, y porque tengo auto y vivo sola. La pregunta es: ¿cómo hacen aquellos que no viven solos? ¿Que no tienen auto o registro para volver de Ezeiza? ¿Si hay faltante de barbijos, guantes y alcohol para cuidarse en caso de tener que tomar un taxi o transporte público? Ni en el aeropuerto se consiguen. Parece que de alguna manera hay que resbuscárselas porque esto es un trabajo en equipo entre todos y por todos. Seamos responsables”, señaló.

Fernández y Cabré tenían previsto comenzar una gira nacional con la comedia Departamento de soltero a partir del próximo 3 de abril. Pero todavía no se sabe qué pasará para esa fecha ya que en la actualidad el Gobierno dispuso el cierre de cines, teatros y espectáculos en todo el país para evitar la congregación de personas.