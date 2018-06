Laurita Fernández puso una condición para integrar el jurado del Bailando

Ya falta cada vez menos para el arranca de la versión 2018 de Bailando por un Sueño y hasta el momento y, con chances de que se sume un nuevo integrante, están convocados para el jurado Florencia Peña, Marcelo Polino y Laurita Fernández, quien este miércoles habló en Los Ángeles de la mañana de su incorporación al certamen de baile, pero como calificadora.

"Estoy muy contenta con la propuesta, ya se venía hablando mucho. La verdad, si me preguntabas años antes, no me interesaba. Nunca fue algo que anhelaba. Siempre busqué bailar que es lo que me gusta, pero es verdad que no hubiese bailado este año porque siento que sería más de lo mismo", arrancó a contar Laurita.

"Me halaga, nací de un casting de 5000 chicas y que hoy me propongan este espacio me honra mucho. Estoy muy agradecida, está bueno y es un desafío. Tengo muchas ganas y hay que congeniar horarios con el ritmo de vida y los horarios", agregó.

Luego, habló en broma sobre su condición a la hora de firmar el contrato con Laflia, la nueva productora de Marcelo Tinelli: "Podría pedir unos sandwichitos de jamón y queso", disparó la blonda. Y remató, cuando en el mismo sentido le preguntaron sobre si tenía pruritos con la presencia de algún posible participante: "No, a mí pónganme al que quieran, no me importa nada", concluyó.

Recordemos que Bailando 2018 arrancará una vez finalizado el Mundial y ya hay 25 nombres que suenan muy fuerte, según adelantó Ángel de Brito el martes en el ciclo que conduce por Eltrece,

La lista estaría integrada por: Flor Vigna, Mica Viciconte, Julián Serrano,Sofía Jujuy Jiménez, Inés (la mamá de Laurita Fernández), Jimena Barón, Gisela Berger, Soledad Fandiño, Cinthia Fernández, Laura Esquivel, Diego Ramos con Macarena Rinaldi Sol Pérez, Sofía Morandi, influencer Chapu Martínez, Anamá Ferreira, Anamá Ferreira, Floppy Tesouro, Dalia Gutmann, El Pollo Álvarez, La Gata Noelia, Eva Bargiela, Mariano de la Canal y Mariana Brey.

