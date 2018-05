¿Laurita Fernández está esperando un hijo de Fede Bal?

¿Laurita Fernández está embarazada? Es la pregunta que muchos comenzaron a hacerse la semana pasada, cuando la rubia se ausentó de su ciclo radial y el periodista Leo Arias esparciera la semilla de la duda.





Pero este martes, la protagonista de Sugar dialogó con Los Ángeles de la mañana y le puso el pecho a los rumores.





"Nada que ver. No sé ni dónde lo dijeron", aseguró la novia de Fede Bal.





Cuando la periodista le explicó cómo nacieron las especulaciones de su supuesta llamada a la ciguaña, la bailarina entró en detalles: "Tuve una gripe y necesité quedarme un día en casa para poder hacer la función de Sugar a la noche, nada más. No hay. No es el momento ni el deseo hoy. Estamos tomando los cuidados necesarios para que no suceda". Clarito, ¿no?

