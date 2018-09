Laurita Fernández sobre Cabré: "El anhelo es que sea para siempre"

Tras conocerse y confirmarse el romance, Laurita Fernández optó por hablar de su historia de amor en el programa que conduce en la pantalla del Nueve, "Combate". A Fernández le montaron una charla con Estelita (Jey Mammon) estilo Susana Giménez con La Abuela que compone Antonio Gasalla.





Cómoda con su interlocutor, Laurita manifestó algunas cuestiones vinculadas a su vida privada y dejó en claro que la historia de amor con el actor comenzó después de trabajar juntos en "Sugar" y una vez finalizado el romance con Federico Bal.

"Esas cosas no las quiero contar. Lo único que me interesó aclarar es que fue después de que trabajamos juntos", afirmó ante la pregunta de cómo fue el primer momento de la pareja.

Lo poco que dijo sobre el vínculo que vienen construyendo tuvo un condimento importante cuando describió que Nico es hoy su "Cabré a tierra". "Me descargo de algunas cosas con él. Es mi 'cabre' a tierra, ja ja ja. A mí el conflicto me estresa mucho. Capaz llego a casa, después de tratar de no contestar, me pongo a hacer un churrasco y me pongo a llorar porque lo paso mal", sostuvo.





En tanto, manifestó que cuando todos inician una historia de amor siempre desean que sea para siempre. "Uno siempre que arranca algo cree que es para siempre. Creo que es parte del sueño, del anhelo", sentenció.