Laura Fidalgo: "Me gusta tener sexo todos los días"

"Me encanta tener sexo todos los días, porque aparte se me va el estrés y químicamente te cambia porque las endorfinas se renuevan. Me encanta estar enamorada porque es un estado mágico. Hacer el amor te sana, porque si o si te tenés que sacar esa mochila de todo el día. Hacerlo es hermoso", aseguró en Modo Sábado.

Además, habló de su encontronazo con Sofi Morandi en Showmatch: "En un punto te perjudicas vos siendo así, porque es talentosa y que se plante desde ese lugar y piense que es canchera la verdad no sé. Sofi Morandi se cree que es canchera pero no es por ahí".