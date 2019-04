Laura Esquivel recordó el bullying sufrido mientras protagonizaba "Patito Feo"

Laura Esquivel, quien protagonizó la recordada novela juvenil "Patito Feo", recordó el bullying que sufrió mientras el programa estuvo al aire, hace poco más de diez años.





Al respecto, comentó en diálogo con el programa radial "Por si las moscas": "Medio que sufrí bullying en la calle, iba paseando con mi mamá y grupos de pibas o televidentes me gritaban que era una fea".





"Pasé muchos años de vida desde que pasó eso, superé un poco la adolescencia y siempre tuve mucha contención de mi familia. Yo como persona sané por muchos lados", agregó la actriz.

"La primera prueba de vestuario de Patito Feo yo tenía doce años y en el clímax del éxito tenía catorce; son edades en las que uno forma su personalidad y en las que tiene que fortalecerse como persona", explicó Esquivel.





Y comentó sobre esos años: "En las primeras temporadas de Patito me convocaban a eventos porque empezaba a incursionar en el medio artístico y tenía que ir con los anteojos y las trencitas. No estaba por contrato, pero me obligaban. Me parecía realmente absurdo y ridículo. Mis papás aprendieron de todo para ayudarme, pero había muchas cosas que cuando recién arrancás no podés cuestionar".

Y sobre su rol en "Sueño bendito", la producción sobre la vida de Diego Maradona, enfrentó las críticas de la familia del ex futbolista a la ficción.

"Hace un año y medio atrás hice el casting. No creo que se enojen conmigo, es una mega producción enorme en la que están todos preparados para abordar un proyecto como este. Yo estoy relajada y no me pienso poner cargas que me puse en otros momentos con otros trabajos. Estoy en un momento de relajación y de hacerlo lo mejor posible", comentó la actriz.