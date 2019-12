Latorre otra vez en problemas: aparecieron los audios que le habría mandado a otra mujer

Diego Latorre se ve envuelto nuevamente en rumores de infidelidad a Yanina Latorre luego de la aparición en los medios del nombre de una vedette trans llamada Julieta Biesa.





Luego de este rumor, se dieron a conocer algunos audios de WhatsApp que habrían sido grabados por el comentarista deportivo para una mujer.





El material lo dio a conocer Ulises Jaitt en su ciclo radial "El show del espectáculo" y allí se escucha decir al hombre distintas frases.





"No, mi amor, no te eliminé, cambié los últimos dos números de tu teléfono para que no me aparezca tu fotito en los números agendados, pero te tengo. Cuando quiero hablar con vos, los invierto y pongo tu número" o "tuve un día agitado ayer con el tema del River-Boca. ¿Vos bien? ¿Qué contás?".





En este marco, Fernando Burlando, abogado del ex futbolista, habló de estos audios que circularon en "Incorrectas", América.





"Hay unos audios que están dando vuelta y no están autorizados por Diego Latorre, ni por nadie. Ni siquiera sabemos si son de él, no sabemos ni siquiera de qué tiempo son, si son actuales o del pasado", dijo el letrado.





"Fundamentalmente lo que yo quiero exponer es algo que tiene que ver con la Ley. Exponer los audios de la intimidad de una persona sin su autorización pone prácticamente en situación de flagrancia a quien los reproduce y distribuye. Estoy aquejado porque ya es algo tan habitual", añadió Burlando.





Y fundamentó: "El código contravencional de Ciudad de Buenos Aires sanciona este tipo de situaciones, no solamente a quien lo reproduce sino también a quien lo distribuye, qué es lo que ha pasado en este caso con unos supuestos audios de Diego Latorre que, desde ya te digo, no autorizó jamás a que se den a conocer, ni a oír por nadie".