¡Las siete maravillas del verano! Las solteras más codiciadas de la farándula

Nicole Neumann se reencontró con otra versión de ella misma





El 2017 fue un año de cambios para Nicole Neumann. Se separó de Fabián Cubero, el padre de sus tres hijas, se lanzó a la conducción en tevé y vivió un amor intenso con el diputado Facundo Moyano. Pero solo se trató de un amor fugaz. "Me estoy reencontrando con la mujer que fui hace unos años y acomodando mis emociones, aunque mi prioridad es el bienestar de mis hijas", confió en una entrevista.



Ivana Nadal, seduce en las redes y se proclama 'antinovio'





"Estoy soltera, pero no sola", advirtió Ivana Nadal en una nota. La morocha tiene 26 años y vive un presente de crecimiento en el medio luego de superar las repercusiones del video hot de ella que se filtró.





"Estoy antinovio, estoy muy bien soltera, no sola. Con mucho trabajo, la cabeza ocupada en mil cosas. Estoy enamorada de mi libertad y comprometerme con alguien no implica solo el título de novio, implica que el tiempo sea de esa persona, que los viajes tenés que consultarlos y que cada paso que das, sea a la par. En este momento no estoy con ganas de compartir tanto mi vida", detalló.

Embed Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el Mar 3, 2018 at 7:22 PST



Cinthia Fernández seduce en las redes desde la cama





Durante el proceso que atraviesa Cinthia Fernández para divorciarse de Matías Defederico cada uno enfrenta el duelo del final de su matrimonio como puede. A través de Instagram la bailarina mostró su lado más sensual y fue elogiada por sus seguidores.

Embed Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 6, 2018 at 12:23 PST



Jimena Barón y su abstinencia sexual





La dueña del hit "La Tonta" confirmó su separación con Juan Martín Del Potro; confirmó que no hubo ninguna infidelidad y se lanzó a buscar con quien divertirse. Pero no le resulta tan fácil como se imaginó.





"Todavía no, está todo en el chat. Igual, ya voy a tener que concretar algo porque me voy a oxidar. Tengo necesidades y va a tener que suceder", afirmó.

Embed ʙᴜᴏɴᴀ ᴅᴏᴍᴇɴɪᴄᴀ ʀᴀɢᴀᴢᴢᴇ Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el Feb 25, 2018 at 5:08 PST



Oriana Sabatini se enfoca en su carrera como cantante





La hija de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini no deja de seducir con su figura a través de las redes sociales, y afirmó que desea seguir enfocada en su carrera. La teen desde que se separó de Julián Serrano el año pasado, no volvió a formar pareja pero candidatos no le faltan.

Embed ⚡️ Nuevo Vlog - link en bio Una publicación compartida de Oriana Sabatini (@orianasabatini) el Ene 16, 2018 at 3:59 PST





Candelaria Tinelli modela para su empresa y quiere divertirse





Sin pelos en la lengua, a final de 2017, Candelaria Tinelli reveló que se había terminado su relación con el actor Franco Masini. El anuncio fue inesperado y poco tiempo después de que compartieran un viaje por los Estados Unidos. Desde entonces, solo se dedica a postear fotos en sus redes donde luce las creaciones de su empresa de indumentaria y pasa más tiempo con amigos.





Recientemente realizó un viaje a Los Angeles, California y jugó con un mameluco similar a los de la serie "La Casa de Papel" pero sin dejar de ser sugerente.

Embed buenas noches Una publicación compartida de Lelé (@candelariatinelli) el Mar 3, 2018 at 1:35 PST





Sol Perez lleva más de dos años sin novio oficial





La "chica del clima" continúa soltera desde fines de 2016. Según contó no quiere iniciar una relación, sin antes sentir que se trata de un ser especial. "Estoy con mucho trabajo, afortunadamente, y quiero estar tranquila. No tengo el tiempo para dedicarme a una pareja pero eso no significa que no tenga buena compañía", afirmó.