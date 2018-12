Las figuras de "Patito Feo" hablaron de la denuncia de Thelma Fardín

Brenda Asnicar y Laura Esquivel, dos ex protagonistas de la ficción "Patito Feo", hablaron sobre la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés.





"En 2009 estaba de gira con un programa infantil. Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo 'mirá cómo me ponés' haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el shorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no. Le dije 'tus hijos tienen mi edad'. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló yo puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré que estaba rodeada de personas dispuestas a acompañarme y cuidarme", fue el crudo relato de la actriz difundido en un video.





Embed







"Estoy en Colombia, qué dolor no poder acompañarte hoy #ThelmaFardin también saber que estuve tan cerca y lejos a la vez. #MiraComoNosPonemos mucha fuerza!!!!!!!", comentó Asnicar, ex compañera de Fardin en la historia juvenil que se emitió en El Trece. comentóex compañera deen la historia juvenil que se emitió en





Embed Estoy en Colombia, que dolor no poder acompañarte hoy #ThelmaFardin también saber que estuve tan cerca y lejos a la vez.#MiraComoNosPonemos mucha fuerza!!!!!!! — BRENDA ASNICAR - (@Asnicar__Brenda) 12 de diciembre de 2018



Por su parte, Esquivel expresó: "Te adoro con el alma, te abrazo fuerte, sos inmensamente valiente".