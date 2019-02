Las famosas postearon fotos de su infancia por el caso de la niña violada en Tucumán

Una gran conmoción se generó por el caso de una niña de 11 años que fue sometida a una cesárea en el hospital Eva Perón de la provincia de Tucumán. La pequeña cursaba un embarazo de 23 semanas, luego de haber sido violada por la pareja de su abuela.





La madre y la menor habían solicitado a la Justicia acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), contemplada desde 1921 en Argentina en el artículo 86 del Código Penal para casos de violación, o en caso de peligro de la salud o la vida de la gestante.





En las redes sociales se generó un fuerte debate del tema con voces a favor y en contra. Incluso muchas figuras del espectáculo y la televisión publicaron fotografías de cuando tenían 11 años, bajo la consigna "Niñas no madres", como una campaña para protestar por este caso.





"Yo a los 11. Siempre me suelo reír de mis fotos de cuando era chica. Pero hoy me quiero sumar a la bronca, la impotencia e indignación de lo que pasó con la nena de 11 años violada por el novio de su abuela. Ingresó al sistema de salud en Tucumán con un embarazo de 16 semanas...", escribió Malena Guinzburg en su cuenta de Instagram. "A nadie le importan ahí las dos vidas, no les importa ninguna", agregó.





También se sumaron a esta campaña de protesta famosas como Dolores Fonzi, Julieta Ortega, Romina Richi, Anita Co, Emilia Attias, Jazmín Stuart, Débora D'Amato y Julieta Zylberberg, entre otras.





