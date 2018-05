Lanata vs. Florencia Peña: "No me merece ningún respeto, es una rata"

Este jueves, Jorge Lanata le respondió a Florencia Peña, luego de que la actriz lo criticara por la parodia que el periodista hizo de Marley y su hijo Mirko, en el debut del ciclo 2018 de Periodismo Para Todos. "No me merece ningún respeto, es una rata", dijo el conductor.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Peña se refirió a este tema y, por supuesto, defendió a su amigo. "...me parece que no hay necesidad de hacer algo así. Marley no se lo merece y tampoco se lo merece el público. Lo conozco mucho a Marley y somos muy amigos y sé lo feliz que es con su hijito. No me parece bueno que le haga esto".

"No entendí por qué hace esto Lanata, ya había tenido dichos desafortunados con la nota que había hecho y fue por más. Me parece un ridículo, habla más de él que de Marley y Mirko con lo que hizo", concluyó, quien además había asegurado que el programa de Marley le había ganado a PPT, en materia de rating.

Finalmente, este jueves, desde su ciclo Periodismo para todos, por Radio Mitre, Lanata disparó contra la intérprete: "Nosotros le recomendamos, primero, a la señora Peña que lea el rating, antes de decir que nos ganó. 14,4 hicimos nosotros, 13,7 hizo Marley", arrancó aclarando.

"¿Sabes qué medidora es buena?, la que pusieron ellos cuando estaban en el gobierno: SIFEMA, ¿sigue estando?", agregó.

Después, arremetió contra la morocha por haber sido afín al kirchnerismo: "Yo no tengo ningún respeto por Florencia Peña. Yo no sé si ustedes estuvieron en los últimos años en el país, pero en los últimos 15 años escuche a Florencia Peña decir que el Grupo Clarín tenía las manos repletas de sangre, que había torturado para obtener papel prensa, que había que disolver el monopolio, y después fue arrodillada sobre maíz a laburar en el Grupo Clarín", expuso el conductor de PPT.

"Lo peor de todo, la gente puede cambiar pero nunca aclaró nada. Entonces, sinceramente, me parece una rata Florencia Peña", tiró luego. Y explicó: "Una persona rata es la que es no es capaz de sostener sus propias ideas".

"No me inspira ningún respeto la opinión de Florencia Peña, me parece la opinión de una rata", concluyó. ¡Tremendo!

