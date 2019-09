Lanata volvió a la TV y habló de sus problemas de salud

Tras haber sido internado la semana pasada, Jorge Lanata regresó anoche a "Periodismo para todos" y agradeció las muestras de cariño que la gente le hizo llegar.





"Acá estoy de vuelta, he sobrevivido. Creo que es la cuarta internación del año: soy casi Terminator. De paso les cuento: estoy inmunodeprimido por el tema del trasplante, entonces cualquier boludez que anda por ahí me la agarro, es como si no tuviera defensas", dijo el periodista.





Y amplió: "Es muy raro, pasaron cuatro años pero lo aprendí. Cuando te ponen un órgano extraño -yo tengo un riñón que es de una señora- el cuerpo lo ataca. Y no es que lo convencés en un solo día, sino que durante toda tu vida el cuerpo lo sigue atacando. Es increíble cómo funciona el cuerpo. Todos los días tengo que engañar a mi cuerpo diciendo 'este riñón es mío' y eso te pone en una situación de inmunodepresión que hace que se te metan bichos de todo tipo y que haya que tomar antibióticos y esas cosas".





Lanata se mostró sorprendido por la cantidad de mensajes que le enviaron durante su cuarta internación en lo que va del año.





"Gracias a la calle más que nada, a toda la gente... Para mí es particularmente conmovedor que me digan 'recé por vos' o lo que sea porque es como que me dan algo íntimo y realmente me gusta. Y a todos los que se preocuparon y demás. También a los hincha huevos que me ven fumar y me dicen 'basta de fumar', ¡y a lo mejor están fumando ellos! Pero no importa, me dicen a mí, ¿viste?", finalizó.