Lanata anunció que vuelve a la TV y habló de una censura de El Trece

Hace 5 meses, Jorge Lanata tuvo que frenar la pelota y poner el foco en su salud. Por aquel entonces, los equipos de "Periodismo para todos", "Lanata Sin Filtro" y "Hora 25" se enteraron que Jorge Lanata decidió no continuar con el trabajo durante el 2019 y regresar a la actividad en 2020.

Horas más tarde, Lanata grabó un video que salió al aire en El Trece donde aclaraba: “Yo contaba el otro día en una nota algo que mucha gente me comentó después, que es que para mí es muy cálido y muy íntimo que la gente me dijera “yo rezo por vos” cuando me encuentran en la calle y demás, es como que me dan algo de ellos. Bueno, sabés que me dicen también todo el tiempo y recién viniendo a mi casa me volvió a pasar con las cuatro personas que me crucé? Me dicen “cuidate”, “cuidate””, comenzó el mensaje.

“Bueno, ¿sabés qué?, les voy a decir que les voy a hacer caso. Yo estoy bien del transplante, ya pasaron cinco años, pero tengo un montón, para llamarlo de algún modo, enfermedades asociadas con ese tema. Y vos lo sabés, porque fue público, este año me internaron cuatro veces, y en el último mes me caí tres veces, y el último fue horrible, realmente, me caí de espaldas en el piso de la radio, fue realmente muy fuerte”, agregó.

“O sea que ¿sabés qué?, les voy a hacer caso, me voy a cuidar, voy a tomarme unos meses y el año que viene vuelvo a aparecer acá por la pantalla de El Trece, por esta bati pantalla, en este bati canal. Pero ahora paro, porque tengo que hacerlo, y aparte tengo que hacerles caso. Gracias", concluyó agradecido

En febrero comenzó su trabajo desde su casa en la conducción de "Lanata Sin Filtro" en Radio Mitre y ahora está listo para volver a la televisión con "Periodismo Para Todos".

Este jueves, en el clásico pase radial entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi en Radio Mitre, ambos hablaron sobre la fecha de regreso de PPT, con una versión de cuarentena, que será de acuerdo a los tiempos que corren muy distinta a la que hasta el momento se vio en la pantalla.

Según confirmó el propio Lanata su vuelta a la televisión será el domingo 10 de mayo. En principio sería de 22 a 23 horas y el nombre del programa tendrá una modificación.

"Había hecho dos versiones, pero el canal me censuró una. Como lo imaginé hice dos… Yo no entiendo para qué me contratan. Te contratan porque soy distinto. Vos hacés una carrera y cuando sos quien sos, te piden que cambies”, dijo.

Y añadió: “Bueno, creo que vuelvo. A lo mejor después de este comentario no”.