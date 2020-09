Lali Espósito se separó de su novio luego de tres años

Lali Espósito y Santiago Mocorrea decidieron poner un punto final en la relación amorosa. La cantante dio a conocer la noticia a sus cientos de seguidores a través de su cuenta oficial de Twitter para evitar todo tipo de especulaciones sobre su vida privada.

“Quiero contarles de mi boca, para evitar cualquier malentendido o desinformación, que con Santi decidimos separarnos. Nos amamos y respetamos profundamente. Esta es nuestra decisión hoy”, escribió la actriz este lunes por la mañana.

El pasado 3 de enero, la ex Chiquititas le había dedicado un emotivo posteo en Instagram al productor musical cuando cumplieron su tercer aniversario: “3 años juntos... juntísimos! Aunque no sea ‘lo tuyo’ esto de las redes, quería compartir con la gente que me sigue mi agradecimiento a la vida por tenerte! Te amo Santi”.

Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo durante toda la relación, la artista dio indicios de que había peleas en la pareja en marzo pasado cuando convivieron bajo el mismo techo en plena cuarentena. Quizás este fue el motivo por el que se fue desgastando el noviazgo, aunque todavía no se sabe bien qué pasó entre ellos.

En marzo, Lali estaba trabajando en España y regresó a la Argentina para pasar la cuarentena obligatoria en su casa. Entonces, comenzaron a convivir con Santiago, pero no fue una tarea fácil. En una entrevista con PH, Podemos hablar, ella aseguró: “No es tan fácil estar todo el tiempo conviviendo a sabiendas de que no podés, si necesitás un poco de aire, irte. Eso de retirarte del establecimiento, se complica por momentos. Pero después es lindo. Si te llevás bien con tu pareja, como es mi caso, es buena onda y compartimos cosas”.

“Él (Santiago) trabaja mucho, así que está en una parte de mi casa. Y yo también estoy haciendo mis cosas, porque estoy en pleno disco y me armé un estudio casero para seguir en movimiento con lo mío. Hay pequeños momentos de cortocircuitos naturales, donde hay que respirar un poquito y pasarlos, porque estamos todos compartiendo este momento. Pero después es lindo. No te voy a mentir que hay momentos de conexión bonita, digamos”, explicó la cantante.

Cabe recordar que Espósito y Mocorrea se conocieron en un show de Ricky Martin, donde él estaba trabajando. En un lapso del recital, Santiago aprovechó para invitarla a salir y ella aceptó sin dudarlo. Así comenzó la historia de amor entre ambos que duró un poco más de tres años. Antes de esta relación, ella mantuvo relaciones con actores que conoció trabajando en los sets de filmación: Peter Lanzani, Benjamín Amadeo y Mariano Martínez.

En este momento, Lali se encuentra trabajando en España, donde se instaló desde junio pasado para retomar el rodaje de Sky Rojo, la serie que estaba filmando antes de que suspendieran las grabaciones por la pandemia. La actriz protagoniza la serie de Netflix junto a la actriz española Verónica Sánchez y la cubana Yany Prado. Será un thriller de acción que contará la historia de tres prostitutas que huyen del club nocturno en el que vivían tras herir a su proxeneta y dejarlo con medio cuerpo paralizado.

El rodaje comenzó en noviembre de 2019 y tuvo lugar en Madrid –la capital española– y Tenerife –la más grande de las Islas Canarias–. La ficción tendrá dos temporadas de ocho capítulos cada una y Asier Etxeandia (Velvet), Miguel Ángel Silvestre (El corredor de la muerte) y Enric Auquer (Vida perfecta) completan el elenco de la ficción que tiene como directores a Eduardo Chapero-Jackson (Tiempos de guerra) y Javier Quintas (Mar de plástico).

En el plano musical, acaba de lanzar el tema “Soy de volar” con Dvicio, la banda española de música pop rock. Mientras que en agosto, presentó el single “Fascinada” que ha tenido un gran éxito en Youtube. De esta manera, Espósito no para de crecer en su carrera artística tanto en la Argentina como a nivel mundial.

