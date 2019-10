Lali Espósito festejó su cumple y presentó su nuevo videoclip

De regreso a su barrio, sus calles y sus orígenes en Parque Patricios, Lali Espósito estrenó su nuevo sencillo, "Laligera". Para celebrar sus 28 años la cantante se pone en la piel de una patinadora para recordarles a todos que es "chiquita y veloz".

"Lali, la ligera... Chiquita y veloz

Pura dinamita todos dicen que soy...

A los míos represento donde quiera que voy", canta la joven a un ritmo muy pegadizo.

En el video predominan escenas de un club de barrio y sus calles, una escuela y también aparecen viejas amigas y compañeras de actuación de Lali. Gimena Accardi y Candela Vetrano, sus colegas en "Casi Ángeles" bailan junto a Espósito en una de las escenas.

Además, el videoclip fue dirigido por Orco y se realizó en diferentes lugares del barrio que la vio crecer.

"Es un sencillo muy personal donde busco contarles a todos de dónde vengo y en qué universos crecí. Para quienes ya me conocen, es mi manera de, después de 3 discos, volver a mi lugar de inicio para comenzar un nuevo camino. Para los que no me conocían, es una carta de presentación", expresó la artista sobre esta nueva producción.

Y explicó el porqué del título de esta canción: "Se trata de ir para adelante, de ser veloces, seguros, de poder ir más allá del lugar donde hayas nacido. Esta canción cuenta que la búsqueda de la identidad es importante para cumplir el sueño de ser una estrella (o por lo menos es importante para mí)".

"La Ligera" se refiere a los que lo ven con una connotación negativa y a quienes lo usan para definir a "una chica rápida" en el mal sentido. Lo que busco es ver conceptos errados y machistas y resignificarlos", concluyó la artista.

Esta nueva producción audiovisual marca el inicio de una nueva era de Lali, quien está calentando motores para lanzar su cuarto disco de estudio.