Lali Espósito contó los motivos por los que no quiere ser madre

Lali Espósito rompió el silencio y grabó un conmovedor e íntimo mensaje en el que explica por qué no quiere tener hijos ahora. Además, uno de los motivos tiene que ver el fiscal Fernando Rivarola, que calificó como “desahogo sexual” al caso de violación grupal de un grupo de chicos de Chubut en 2012.

El fiscal avanzó en el cierre de la causa y su resolución en un proceso y acordó un juicio abreviado con los imputados. Por lo que tendrán una pena menor por aceptar la culpa, esto fue aceptado por la víctima.

Ricarola modificó la calificación legal de “abuso con acceso carnal” por “abuso sexual simple, agravado por la participación de dos o más personas”. El motivo fue “la falta de pruebas en el expediente y la dificultad de probar una violación siete años después”.

Cuando se supo la forma en la que el funcionario llamó a la violación se generó un gran revuelo. Los movimiento feministas salieron a ciestionar y hasta pedir la renuncia del fiscal.

Entre ellas, la que habló fue Lali que terminó revelando sus más profundo miedos a la maternidad. “En casi todas las entrevistas que me hacen, sobre todo últimamente, me preguntan si quiero ser madre, si tengo el deseo, o el sueño, o si lo estoy planeando o deseando. Me dicen jocosa y amorosamente si me imagino una mini Lali, ¿no?, una hija mujer. Yo siempre contesto que trabajo mucho, que no tengo tiempo, o que no es el momento para mí, que me parece mucha responsabilidad”, explicó la actriz,

Pero, luego se sinceró desde Madrid: “Lo cierto es que me aterra, Me aterra traer una hija mujer a un mundo en donde fiscales como Fernando Rivarola le llama ‘desahogo sexual’ a una violación en manada. Me da pánico, me da pánico -reiteró- que mi hija desaparezca y que si aparece sea en una bolsa de consorcio, me da pánico ver el nombre de mi hija en un cartel en una marcha de Ni una menos”.

"Me da pánico este sistema que viola a la víctima otra vez y protege a los violadores. Me da pánico... No voy a decir que pensaría en ser madre entonces cuando estos seres dejen de existir porque sería idílico, no va a pasar, sería muy naif de mi parte pensar eso. Pero sí, por lo menos, sentir que hay un sistema que no apaña, defiende, protege y abraza a seres asquerosos y malignos, como Fernando Rivarola a estos seis violadores”.

“En un momento como este de unión entre nosotras, de entendimiento, de lucha, de grito, aparezca un dictamen como este de Fernando Rivarola es un cachetazo enorme. Pero que en vez de hacernos callar, nos haga gritar todavía más fuerte, y sé que eso es lo que va a pasar, porque así lo siento. Voy a gritar cada más fuerte”, terminó.