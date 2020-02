Las lágrimas de Joaquin Phoenix al recordar a su hermano fallecido

Joaquin Phoenix recordó al hermano que murió en sus brazos producto de una sobredosis.

El actor de 45 años subió al escenario del Dolby Theathe para recibir su estatuilla dorada por su papel en “Joker” y mencionó a su hermano River.

El hermano del artista murió de una sobredosis la noche del 30 de octubre de 1993 en el club nocturno The Viper Room, de Los Ángeles.

“Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra: 'corre al rescate con amor y la paz te seguirá’", dijo emocionado Phoenix tras ganar su primer Oscar por su papel de Arthur Fleck en "Joker".

Y agregó conmovido: “Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella”.