Lady Gaga y Bradley Cooper ya conviven: la historia de un flechazo hollywoodense

A principios de junio la noticia no parecía sorprender a Hollywood: Bradley Cooper e Irina Shayk se separaban. El actor y la modelo rusa ponían oficialmente fin a una relación de cuatro años (y de la que nació Lea, hoy de dos años). Los rumores de ruptura llevaban meses. Se hablaba de un flechazo que el mundo había presenciado en la última entrega de los Oscar: el de Lady Gaga y Cooper, quienes tenían una química que traspasaba la pantalla.





"Por su hija, lo sigue intentando", se leía a comienzos de año en el portal Page Six. "Las cosas no están bien. Ninguno de los dos es feliz. La relación pende de un hilo". Evidentemente, algo ya no funcionaba entre Irina y Bradley.





La revista In Touch, que cita a una asistente del actor, asegura que la cantante se instaló en el piso que Bradley tiene en Nueva York, y que su indumentaria de lujo ya cuelga del armario que perteneció a Shayk.





El medio estadounidense asegura que la pareja protagonista de Nace una estrella "ya no tiene que esconderse más".





"Ella ya le dio su toque personal al departamento, en West Village, y planea hacer alguna reforma", detalla la publicación.







Según alguien del entorno de la parejita flamante, "no hay duda de que están enamorados. Mudarse juntos fue el siguiente paso lógico".

El furor por este dúo crece y en las redes sociales se evidencia. Claro, a la par de ese furor crecen rumores, muchos disparatados. Se habla hasta de que la pareja "estaría esperando su primer hijo en común". ¿Habladurías sin fundamento o una historia de amor fulminante que se corona con un hijo?

La portada de In Touch tiene a Lady con las manos en el vientre, y el delirio de los fans se acrecienta...

El radiopasillo de una posible relación entre las dos estrellas se inició hace más de un año, en plena producción del filme, y ya en la gran fiesta de Hollywood, la ceremonia de entrega de los Oscar, la interpretación de Shallow parecía no dejar dudas. Cupido estaba haciendo de las suyas.

"La gente vio amor, y eso era lo que queríamos que vieran. Se trata de una canción de amor. ¡La película en sí es una historia de amor!", justificaba ella en el programa de Jimmy Kimmel.

Cooper estuvo casado con la actriz y bailarina Jennifer Espósito y además mantuvo una relación sentimental con la también actriz Renée Zellweger. Irina Shayk fue novia del futbolista Cristiano Ronaldo.

¿Irina ya tiene nuevo amor? Ella es más reservada. Y los medios estadounidenses sostienen que "se encuentra centrada en el trabajo, y en tratar de llegar a un acuerdo con el actor por la custodia compartida de su hija".

De lo que también se habla en las entrañas de Hollywood es del calvario que está viviendo en las redes sociales Lady. Es que se está enfrentado a todo tipo de insultos en ruso por parte de los incondicionales fans de Irina.

La trama de pasión trascendió el guión de Nace una estrella. En el filme, él es Jackson, estrella de la música country con problemas de alcoholismo, que descubre el talento de Ally, una joven cantante de la cual se enamora.