La sorprendente revelación sexual de Érica Rivas y su relación con María Elena Fuseneco

—Nos volvemos locas. Tenemos que tomar pastillas. Nos angustiamos muchísimo. No sabemos cómo reaccionar. La otra vez, y hablando también de esta película, una amiga había leído el guión y me dijo: "Pero a ella le gusta él, ella le saca fotos". Cuando yo le pude explicar de lo que se trataba esta película, que ella de la que habla tiene 14, que él tiene 24, y que eso es un abuso, me dijo: "Entonces qué, ¿yo me voy a tener que replantear toda mi vida? ¿Todos mis matrimonios? ¿Todas mis relaciones con los hombres?". "Y... sí, sí". "Entonces, ¿qué tenemos que hacer, qué va a pasar?". "Y... sí". Nos tenemos entre nosotras para sostenernos en esa angustia, pero todas estamos angustiadas por eso, no solamente los hombres porque no saben qué hacer, sino por nosotras mismas, por habernos dejado ultrajar durante tantos años. Y por eso también, aunque mi feminismo es pacifista, abrazo a las mujeres más violentas. Primero porque ninguna mujer luchando por los derechos femeninos ha matado a nadie. Lo máximo que habremos hecho es hacer pis en la Catedral, pintar paredes, tirar bombas de pintura, no sé, pero nadie agarró un arma y mató a un montón de gente, de hombres, que podríamos haberlo hecho en todos estos miles de años. Demasiado buenas somos. Por eso también abrazo eso. Es una necesidad que siempre se la puso del lado de los hombres. Esa necesidad violenta, y a una mujer que la han violado muchas veces, que han matado a sus hijos, o a su hija, ¿no puede ser violenta? No, la mujer no puede ser violenta. Es una naturalización de ese sello que nos han puesto de: "Las mujeres somos buenas, cuidamos, somos pacíficas, somos amorosas con el otro y con el mundo". Eso desde que nacemos hace que nosotras, ¿hace? Es una pregunta. ¿Hace que nosotras no podamos agarrar... ser justicieras de mano propia? Y yo te diría que soy pacifista, pero no soy pacifista fundamentalmente porque creo que el futuro no es ese, sino porque veo que en el pasado tampoco lo fue. Y la pregunta sobre si eso es algo aprendido por haber nacido mujeres, pero también porque nosotras tenemos a las Madres, a las Abuelas de Plaza de Mayo, y ninguna ha hecho eso. Las tenemos a las Madres del Dolor. Tenemos a un montón de agrupaciones de mujeres a las que les han pasado cosas terribles con sus hijos.













—¿Siguen ganando más los actores que las actrices?

—Y sí, sí. Si los hombres ganan más en todos los lugares, ¿por qué no lo van a hacer como actores? Además, las mujeres estamos trabajando más que los hombres. Los hombres están no pudiendo trabajar. Hay una gran desocupación de hombres. La precarización del trabajo hace que nosotras tengamos más trabajo que ellos, eso genera una cosa rara. Porque ahora muchas familias se sostienen con el trabajo de las mujeres, no con el de los hombres. Por eso también a mí me resultan raras las historias que me llegan de la mujer que no trabaja. No sé qué mujer no trabaja.

—¿En algún momento tuviste la fantasía de ser la mujer que no trabaja?

—Me imagino mantenida y suicidada (risas).

—Mejor no, evitémoslo.

—No, por ahí está bueno (risas). No, no, no me imagino para nada. No, no podría. No soy una mujer que le guste el oficio de la ama de casa.

—¿Cómo te llevás con María Elena, tu personaje de Casados con hijos? ¿La querés o ya la odias?

—La adoro. Te digo que la adoro también porque no la vi. No sé la gente que la vio. El otro día pasó algo muy gracioso. Soy muy amiga de Liliana Felipe, de la cantante. Nos fuimos a tomar un café, ella no sabe quién soy yo, no sabe que yo hice Casados con hijos, nunca le conté. Y estaba la televisión prendida y yo estaba gritando, pero ella no se dio cuenta. Y le dice al mozo: "Por favor, ¿me apaga a esta mujer que está a los gritos?" (risas). Después le dije: "¿Viste que dijiste de apagar la tele? Era yo la que estaba". Me dio una risa. "Ay, no sabía...".

—¿Creés que van a tocar en algo los libros de la versión teatral para aggiornarlos a este presente que estamos viviendo?

—Yo creo que hay que hacerlo.

—Es el desafío.